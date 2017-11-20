Каррера попросил руководство «Спартака» продолжать переговоры с Таски

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к руководству клуба с просьбой продолжить переговоры с защитником Сердаром Таски, контракт с которым действует до лета 2018 года. Об этом итальянский специалист рассказал на пресс-конференции.



«Мы уже давно обсуждаем тему с контрактом Таски. Я дал распоряжение руководству, чтобы они продолжали общаться с игроком. Он член нашей команды, и я рад, что он с нами. Сердар профессионал и выполняет свой долг до конца», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Таски перешёл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта».