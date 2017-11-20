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Каррера попросил руководство «Спартака» продолжать переговоры с Таски

Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к руководству клуба с просьбой продолжить переговоры с защитником Сердаром Таски, контракт с которым действует до лета 2018 года. Об этом итальянский специалист рассказал на пресс-конференции.

«Мы уже давно обсуждаем тему с контрактом Таски. Я дал распоряжение руководству, чтобы они продолжали общаться с игроком. Он член нашей команды, и я рад, что он с нами. Сердар профессионал и выполняет свой долг до конца», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Таски перешёл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта».

Таски: я хочу остаться в «Спартаке». Думаю, в клубе тоже понимают, что я нужен
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера Сердар Таски
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