Крауч побил рекорд АПЛ по количеству выходов на замену

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч побил рекорд английской Премьер-лиги по количеству выходов на замену. 36-летний экс-нападающий сборной Англии появился на поле на 73-й минуте гостевого матча с «Брайтоном» (2:2), заменив Шердана Шакири.



Таким образом, Крауч вышел на замену в 143-й раз в своей карьере в АПЛ, обогнав по этому показателю экс-представителя «Ньюкасла» Шола Амеоби (142 выходов на замену).



После своих появлений на поле по ходу матчей английского чемпионата Крауч 15 раз поразил ворота соперников. Выходя на замену, больше в АПЛ забивали только Джермейн Дефо (23), Уле Гуннар Сульшер (17) и Нванкво Кану (17).

Бывший нападающий сборной Англии Крауч вошёл в Книгу рекордов Гиннесса