Аллан: «Наполи» должен перекрыть свободные зоны атакующим хавбекам «Шахтёра»

Полузащитник «Наполи» Аллан поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится в Неаполе 21 ноября, начало — в 22:45 мск.

«Мы должны перекрыть свободные зоны атакующим полузащитникам соперника. Они очень быстрые, техничные и могут быть опасны, как мы это увидели в Донецке. Бернард и Тайсон — отличные футболисты. У „Шахтёра“ хорошая команда, которая всегда показывает классный футбол, играя примерно в том же стиле, что и мы. Мы должны быть очень собранными. В последние годы мы добились существенного прогресса и научились побеждать, даже тогда, когда не показываем свой лучший футбол. Умеем и хорошо обороняться, когда это требуется.

Всегда самая важная игра — следующая. Мы не отдаём предпочтение одной или другой. Встреча с «Шахтёром» будет крайне сложной. Мы в курсе, что наша судьба теперь зависит не только от нас самих, но мы сделаем всё для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф", — приводит слова Аллана официальный сайт УЕФА.