«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 21 ноября, в Манчестере на стадионе «Этихад-Сити оф Манчестер» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы F «Манчестер Сити» и «Фейеноордом». Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Фейеноорд».

Встречу 21.11.2017 рассудит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Ранее команды встречались друг с другом один раз. Единственная встреча между командами состоялась в сентябре этого года. Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее со счётом 4:0.