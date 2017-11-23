Паредес: постараемся помочь Кокорину стать лучшим бомбардиром Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что лидерство в гонке бомбардиров нападающего Александра Кокорина, забившего восемь голов в нынешнем сезоне Лиги Европы, является ещё одной мотивацией для команды.



«Да, нам важно, что он часто забивает. Это говорит о том, что вся команда выполняет свою работу на отлично. Постараемся помочь ему стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату», — сказал аргентинский футболист.

«В еврокубках не действует лимит – чувствуете ли вы, что без этих ограничений „Зенит“ сильнее?» — спросили у Паредеса.

«Не думаю, что все причины наших успехов и неудач кроются в лимите. Просто в Лиге Европы у тренера больше вариативности. Он может пробовать разные комбинации игроков, которые нельзя использовать в чемпионате из-за лимита», — ответил полузащитник.