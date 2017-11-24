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«Фламенго» победил «Хуниор» в первом полуфинале южноамериканского Кубка

Футбол

«Фламенго» одержал победу над колумбийским «Хуниором» из Барранкильи в первом полуфинальном матче южноамериканского Кубка. Встреча состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте после гола Теофило Гутьерреса. На 76-й минуте Хуан сравнял счёт, а на 82-й Фелипе Визеу принёс «Фламенго» победу.

Ответный матч состоится в ночь на 1 декабря по московскому времени в Колумбии. Победитель этого противостояния в финале сразится либо с парагвайским «Либертадом», либо с аргентинским «Индепендьенте».

Южноамериканский кубок. 1/2 финала. 1-й матч
24 ноября 2017, пятница. 02:45 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
2 : 1
Хуниор
Барранкилья, Колумбия
0:1 – Гутьеррес – 21, 1:1 – Жуан – 76, 2:1 – Визеу – 82
«Либертад» одолел «Индепендьенте» в 1-м матче полуфинала Южноамериканского кубка
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