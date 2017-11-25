Павлюченко: «Урал» обыграет «Краснодар» с минимальным счётом

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что екатеринбургская команда обыграет «Краснодар» в домашнем матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Григорий Викторович Иванов, президент клуба, подготовит команду морально. Поставлю на победу «Урала» со счётом 1:0, потому что «Краснодару» забивать не так просто. Вся команда неудобная. Там очень хорошая полузащита и атака. Нужно и мастерства Смолова опасаться. Он в матче с Испанией обыграл одного из лучших защитников в мире», — цитирует Павлюченко EANews.ru.

На вопрос о героях матча Павлюченко выразил уверенность, что забьёт нападающий «Урала» Владимир Ильин.

Матч «Урал» — «Краснодар» состоится на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге 26 ноября, начало — в 11:30 мск.