«Боруссия» и «Шальке» обменялись шуточными сообщениями в «Твиттере»

Пресс-службы дортмундской «Боруссии» и «Шальке» в перерыве и по окончании матча между командами в 13-м туре чемпионата Германии обменялись шуточными сообщениями в «Твиттере».

После первого тайма «Боруссия» вела со счётом 4:0, и в официальном «твиттере» клуба появилось видео с защитником Омером Топраком, который пил из кружки. После финального свистка во встрече, которая в итоге завершилась со счётом 4:4, пресс-служба «Шальке» ответила сопернику по рурскому дерби в похожей манере — героями видео выступили вратарь Ральф Ферман и полузащитник Леон Горецка.