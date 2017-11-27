Эмери: сыграть против бывшего клуба было очень важно для Мбаппе в плане эмоций

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.



«Довольны победой. Мы выиграли в гостях у действующего чемпиона, это здорово. Мы славно поработали в атаке, но реализацию нужно улучшать, мы должны были побеждать крупнее. Хотели не пропустить в матче с очень результативной командой, но не получилось. Однако мы показали, что по сравнению с прошлым сезоном стали сильнее.



На мой взгляд, Мбаппе провёл отличный матч. Главное – создавать моменты. Но если бы он реализовал свои шансы, для него это был бы идеальный матч. То, что он сыграл против бывшего клуба, важно в плане эмоций. В следующий раз будет спокойнее», – приводит слова Эмери Goal.

«ПСЖ» выиграл у «Монако» и оторвался от преследователей на 9 очков