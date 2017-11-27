Лёв может возглавить «Баварию» в 2019 году

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв всё ещё может в будущем стать тренером «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Ранее появилась информация, что мюнхенцы намерены пригласить Лёва после чемпионата мира 2018 года в России, однако сам специалист опроверг это известие. В то же время контракт нынешнего наставника «Баварии» Юппа Хайнкеса действует до конца сезона-2017/18, а президент баварцев Ули Хёнесс надеется удержать тренера ещё на год.

По данным источника, Лёв после мирового первенства покинет сборную и спустя год может принять «Баварию». Отметим, что контракт с Немецким футбольным союзом действует до 31 июля 2020 года.