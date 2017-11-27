Натхо: если в ЦСКА мне ещё раз скажут бить пенальти, я сделаю это

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мыслями о победе над «Рубином» (1:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Натхо не реализовал пенальти в конце игры.



«Очень тяжёлый матч. После Лиги чемпионов всегда сложно играть, тем более против «Рубина» на их домашней арене. Но мы проделали хорошую работу. Если в игре с «Рубином» пропускаешь первым, на 80% ты проиграешь матч. Мы не позволили им забить, открыли счёт, игра раскрылась, и мы могли больше контролировать её ход. У них практически не было шансов что-то сделать у наших ворот.



У нас очень опытные футболисты. Костяк команды состоит из ребят, которые выступают за неё по 11-13 лет и всё это время идут в лидерах. Это говорит о классе игроков. Да, у нас есть определённые кадровые проблемы, но мы — ЦСКА, играем на победу в каждом матче, и в Лиге чемпионов, и в национальном первенстве.



Я уже немного справился со своими эмоциями, а вот первый матч против «Рубина» был для меня волнительным. Я четыре года провёл здесь с этим тренером. Я благодарен ему, городу, но сейчас я всего себя посвящаю ПФК ЦСКА.



Я хорошо пробил пенальти. Это не тот удар, что был в ворота «Уфы». Может, тренер вратарей «Рубина» неплохо знает меня, подсказал, куда может пойти удар, и голкипер сделал удачный сейв. Не ошибается только тот, кто не бьёт пенальти. Если мне ещё раз скажут бить пенальти, я сделаю это», — цитирует игрока сайт клуба.

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