«Вольфсбург» выкупил Тиссерана у «Ингольштадта» ещё до окончания срока аренды

«Вольфсбург» выкупил у «Ингольштадта» права на защитника Марселя Тиссерана, сообщается на официальном сайте «волков». С лета 2017 года 24-летний футболист сборной ДР Конго выступал за «волков» на правах аренды.

Тиссеран так впечатлил руководство и тренерский штаб «Вольфсбурга», что клуб решил не дожидаться срока окончания аренды и подписал с ним полноценный контракт до 2022 года. Договор вступит в силу по окончании арендного соглашения, которое рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Тиссеран провёл 9 матчей в Бундеслиге. За сборную Конго он отыграл 10 встреч.