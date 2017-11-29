Врачи «Локомотива» выявили у Игнатьева повреждение приводящей мышцы бедра

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму во время выездного матча 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1

«В прошедшем матче со «СКА-Хабаровск» полузащитник Владислав Игнатьев получил повреждение и был заменён. Обследование выявило повреждение приводящей мышцы бедра. Футболисту предстоит лечение и индивидуальная работа.

В медицинском штабе заверили, что будут приложены все усилия для скорейшего возвращения Владислава на поле. Возможно, он поможет команде в матчах этого года", — информирует сайт клуба.