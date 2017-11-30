Луан рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак»

Нападающий «Гремио» Луан, признанный лучшим игроком Кубка Либертадорес, рассказал, почему летом отказался от перехода в «Спартак», руководство которого предлагало футболисту оклад в пять раз больше, чем в Бразилии.

«Многие говорили, что я получаю слишком большую зарплату, но я её заслужил. Летом я мог перебраться в Россию, где получал бы в пять раз больше, но я был уверен, что с этой командой мы станем чемпионами», — цитирует Луана ESPN.com.br

Луан забил в Кубке Либертадорес восемь голов, включая победный в финальном матче.