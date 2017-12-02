Роналдо: у Бразилии есть все шансы занять лидирующее место в группе на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2018 для своих соотечественников. На мировом первенстве в России бразильцы встретятся с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии в группе Е.



«Мы можем быть довольны группой. У нас есть все шансы занять лидирующую позицию в квартете. Остальные группы достаточно сильны, у нас же попроще. Наш тренер Тите должен выработать правильную стратегию», — отметил Роналдо в интервью бразильскому телевидению.



Сборная Бразилии стартует на чемпионате мира — 2018 матчем с соперниками из Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону.

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018