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Роналдо: у Бразилии есть все шансы занять лидирующее место в группе на ЧМ-2018

Футбол

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2018 для своих соотечественников. На мировом первенстве в России бразильцы встретятся с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии в группе Е.

«Мы можем быть довольны группой. У нас есть все шансы занять лидирующую позицию в квартете. Остальные группы достаточно сильны, у нас же попроще. Наш тренер Тите должен выработать правильную стратегию», — отметил Роналдо в интервью бразильскому телевидению.

Сборная Бразилии стартует на чемпионате мира — 2018 матчем с соперниками из Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону.

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018
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