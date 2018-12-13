Кононов: «Спартак» и «Вильярреал» играли ярко, но хозяевам улыбнулась удача

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в выездном матче 6-го тура Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2). По итогам группового этапа красно-белые выбыли из турнира.

«Первые минуты нам не удались, мы пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов, и было бы желательно, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко. Но хозяевам улыбнулась удача, они свои моменты использовали.

Разбор полётов буду делать в раздевалке. А с руководством будет встреча, где мы подведём итоги и всё обсудим», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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