«Барселона» — первый клуб в мире, тратящий на зарплаты более € 500 млн в год

«Барселона» стала первым клубом в мире, который тратит на зарплаты более € 500 млн в год. Об этом сообщает AS со ссылкой на аудиторскую компанию KPMG, которая провела соответствующее исследование.

По данным источника, в 2018 году каталонский клуб выплатил зарплаты футболистам на общую сумму в € 562 млн. Затраты «Барселоны» на заработную плату увеличились на 42% по сравнению с прошлым годом.

К столь значительным расходам «Барселону» привели два крупных трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Усмана Дембеле, а также продление контракта с лидером команды Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что «Барселона» стала первым клубом в истории, в котором средняя зарплата игрока превысила € 11 млн в год.