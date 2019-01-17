Попов с высокой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в московском «Динамо».

Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой € 850 тыс. в год. Кроме того, «Динамо» активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.

Ранее сообщалось, что в услугах Попова были заинтересованы также «Ростов», «Рубин», голландский «Витесс», болгарский «Лудогорец», клуб из Китая и клуб из ОАЭ. «Спартак» в начале января объявил об уходе из клуба Ивелина, который выступал в стане красно-белых с 2015 года.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Попов принял участие в 13 матчах (в 6 — в основном составе) за «Спартак» и отметился одной результативной передачей.