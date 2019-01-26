Хромой опоссум стал лучшим игроком матча в чемпионате Мексики

В матче 4-го тура мексиканской Лиги МХ «Веракрус» принимал «Пуэблу». Встреча прошла на стадионе «Луис «Пирата» Фуэнте» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Во время игры на футбольное поле выбежал опоссум, который сразу стал любимцем болельщиков и комментаторов.

Мексиканский телеканал решил признать животное лучшим игроком встречи, проигнорировав настоящих футболистов. Эксперты даже обсудили игру опоссума, который в дебютном матче провёл на поле пять минут и, прихрамывая, пробежал 50 метров, но не сумел отметиться голами и результативными передачами.

Видео доступно на странице Azteca Deportes в «Инстаграме».

Местные службы забрали опоссума в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. Позже его выпустят в дикую природу.