«Монако» потерпел поражение в первом матче после возвращения Жардима

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Монако». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил полузащитник «Дижона» Квон Чан Хун на 24-й минуте. В начале второго тайма монегаски остались в меньшинстве из-за удаления защитника Налдо. Спустя девять минут хавбек Наим Слити удвоил преимущество хозяев.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в середине второго тайма, сменив хавбека Юри Тилеманса.

«Дижон», набрав 20 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (15) — 19-е.

Матч с «Дижоном» стал для монегасков первым после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера. Португальский специалист вернулся в клуб спустя три месяца после увольнения, сменив на должности наставника команды Тьерри Анри.