Ракицкий: благодарю «Шахтёр», что дал возможность реализовать мою большую мечту

Защитник Ярослав Ракицкий, который перешёл из «Шахтёра» в «Зенит», попрощался с футболистами и руководством донецкой команды. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.

«17 лет своей жизни я посвятил ФК „Шахтёр“. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю „Шахтёр“ за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь!

Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как Вы, больше нет. Спасибо Вам за всё!" — написал защитник в «Инстаграме».