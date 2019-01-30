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«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги

«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги
Футбол / Англия

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший пенальти на 66-й минуте. В конце игры преимущество лондонцев увеличил форвард Александр Ляказетт. На 93-й минуте мяч забил нападающий гостей Натаниэл Мендес-Лейнг.

«Арсенал» одержал третью победу в последних четырёх матчах в чемпионате Англии. Для «Кардиффа» это поражение стало вторым подряд.

Другие результаты 24-го тура АПЛ:

«Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2

«Хаддерсфилд Таун» — «Эвертон» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0.

Турнирная таблица английского первенства доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
2:1
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 – Обамеянг – 66 (пен), 2:0 – Ляказетт – 83, 2:1 – Мендес-Лейнг – 90+3
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Фулхэм
Лондон
4:2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 – Мюррей – 3, 0:2 – Мюррей – 17, 1:2 – Чемберс – 47, 2:2 – Митрович – 58, 3:2 – Митрович – 74, 4:2 – Вьетто – 79
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Ришарлисон – 3
Удаления: нет – Динь, 66
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3:0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Сес – 66, 2:0 – Хименес – 80, 3:0 – Хименес – 86
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