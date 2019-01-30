«Арсенал» обыграл «Кардифф Сити» в матче Премьер-лиги

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Кардифф Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший пенальти на 66-й минуте. В конце игры преимущество лондонцев увеличил форвард Александр Ляказетт. На 93-й минуте мяч забил нападающий гостей Натаниэл Мендес-Лейнг.

«Арсенал» одержал третью победу в последних четырёх матчах в чемпионате Англии. Для «Кардиффа» это поражение стало вторым подряд.

Другие результаты 24-го тура АПЛ:

«Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2

«Хаддерсфилд Таун» — «Эвертон» — 0:1

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0.

Турнирная таблица английского первенства доступна на «Чемпионате».