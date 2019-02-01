Нету: последние дни Паредес находился в «Зените», но мыслями был не здесь

Защитник «Зенита» Луиш Нету оценил талант полузащитника Леандро Паредеса, а также поделился мыслями о переходе аргентинца в «Пари Сен-Жермен».



«Не берегли ли мы Паредеса на тренировках из-за трансфера? Он не играл в товарищеских матчах, но занимался с нами. В борьбе не задумываешься, чтобы кого-то беречь. Паредес не халтурил на тренировках. У него есть талант, который он может ещё развить в «ПСЖ». Его техника позволяет делать всё: короткий пас, длинный пас, удар, плюс отлично видит поле.



Об уходе Паредеса узнавали из интернета? Да, но и его самого тоже расспрашивали: уходишь или нет? Для него это уникальная возможность. Последние несколько дней он находился в «Зените», но мыслями был не здесь. В таких случаях нужно уважать решения футболистов», — сказал Нету в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Нету читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.