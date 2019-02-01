Нету: «Фенербахче» стал бы чемпионом в этом сезоне, если бы не изменения в клубе

Защитник «Зенита» Луиш Нету высказался о предстоящем противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.



«Забавное совпадение. Я этого не ждал, конечно. Я вообще был в самолёте, когда шла жеребьёвка. Мне позвонили из пресс-службы «Зенита». И я сразу: «Опа! Снова Стамбул». Я рад туда вернуться, провёл там хороший период.



Положение «Фенербахче» в чемпионате Турции? Да, тяжело. Клубом долгое время руководил один президент, а с этого сезона – другой. Он поменял тренера и всю структуру. Многие фанаты устали от перемен и уже не так близки к команде. Дела вообще идут не очень хорошо. Я думаю, что если бы не произошли эти изменения, то в этом сезоне «Фенербахче» выиграл бы чемпионат Турции. Сейчас фанаты негодуют из-за трансферов. При этом команда вылетела из Кубка Турции, а в чемпионате идёт внизу. Предполагаю, что «Фенербахче» будет больше сконцентрирован на внутренней лиге», — сказал Нету в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.