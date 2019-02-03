Вальверде: у Месси небольшие проблемы с мышцей, медобследование проведём завтра

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии капитана команды Лионеля Месси, получившего повреждение в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 2:2, «Валенсия» вела с преимуществом в два мяча, но хозяев от поражения спас дубль Месси. Во втором тайме аргентинец получил повреждение, но вернулся на поле.

«Я пока ещё не знаю, что с Месси. У него небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра. Серьёзность повреждения пока непонятна, медицинское обследование проведём завтра», — сказал Вальверде после матча.

Из-за полученной травмы Месси рискует пропустить первый матч полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится на «Камп Ноу» 6 февраля.