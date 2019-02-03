Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эйбар» — «Жирона». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Оренбург» одержал волевую победу над клубом «Младост» в контрольном матче

«Оренбург» одержал волевую победу над клубом «Младост» в контрольном матче
Футбол / РПЛ

«Оренбург» на сборах провёл товарищеский матч с сербским клубом «Младост». Встреча, проходившая в Белеке (Турция), завершилась победой российского клуба со счётом 3:1. Сербы открыли счёт в самом начале встречи, но ещё до перерыва Алексей Сутормин сравнял счёт с пенальти. После перерыва в составе «Оренбурга» отличились Денис Попович и Джордже Деспотович, реализовавший пенальти.

«Оренбург» после 16 проведённых туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на 10-м месте в турнирной таблице. «Младост» после 21 тура — 6-й в сербской Суперлиге.

«Оренбург» проиграл в товарищеском матче с третьей командой чемпионата Чехии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент