«Оренбург» одержал волевую победу над клубом «Младост» в контрольном матче

«Оренбург» на сборах провёл товарищеский матч с сербским клубом «Младост». Встреча, проходившая в Белеке (Турция), завершилась победой российского клуба со счётом 3:1. Сербы открыли счёт в самом начале встречи, но ещё до перерыва Алексей Сутормин сравнял счёт с пенальти. После перерыва в составе «Оренбурга» отличились Денис Попович и Джордже Деспотович, реализовавший пенальти.

«Оренбург» после 16 проведённых туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на 10-м месте в турнирной таблице. «Младост» после 21 тура — 6-й в сербской Суперлиге.