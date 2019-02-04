Талалаев: заявка «Зенитом» Кокорина в еврокубки — грамотное решение

Главный тренер ереванского «Пюника» российский специалист Андрей Талалаев высказал мнение по поводу перехода Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит», а также решении петербургского клуба заявить арестованного Александра Кокорина на Лигу Европы.

«Безусловно, Курбан Бекиевич прививает игрокам, с которыми работает, особую футбольную культуру. В «Зените» футболисты больше раскрепощены, но от них требуется гораздо больший профессионализм, коим не всегда обладают люди, которых держал в узде Бердыев. Многим игрокам из российских клубов не хватает ментальности профессионалов. Зато хватает завышенной самооценки. В этом плане Курбан Бекиевич — уникальный тренер. Он прекрасно понимает реалии и за счет организации и дисциплины прививает своим футболистам культуру тренировок и добивается успехов со своими отнюдь не звездными по составу командами. У Бердыева любой игрок может нивелировать недостатки партнера по команде.

«Зенит» заявил в Лигу Европы Александра Кокорина? Это очень грамотное и профессиональное решение. Заявка в еврокубки — это посыл игроку: «Мы на тебе не поставили крест, мы рассчитываем на тебя». Тренерский штаб верит, что Кокорин заиграет, как только ему это позволят", — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».