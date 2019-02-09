«Спартак» поздравил Ещенко с 35-летием

Московский «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днём рождения. Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 35 лет.



«Надёжность, цепкость, жажда борьбы. Это качества Андрея Ещенко. С днем рождения, боец!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице московского клуба в «Твиттере».

На данный момент московский «Спартак» проводит сбор в Турции. Сегодня подопечным Олега Кононова предстоит провести товарищеский матч с братиславским «Слованом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.