Вандерсон: в раздевалке «Краснодара» главный хит — «Цвет настроения чёрный»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал о своём прозвище в российском клубе, а также сообщил, какую музыку слушают футболисты в раздевалке.

«У нас есть чат в WhatsApp. Там футболисты постоянно шутят. Например, Ари придумывает всем прозвища. Меня называет Соник, как героя из компьютерной игры, который бегает как сумасшедший. Ещё называет меня Флеш, по аналогии с героем комиксов.

Ари — наш DJ. Он ставит вообще всё: и латинскую, и российскую музыку. Даже африканскую — для Каборе. Бразильцы уже выучили треки на русском и наоборот. Главный хит в раздевалке — «Цвет настроения чёрный». Лично я больше всего люблю бразильскую музыку, хип-хоп. Мой последний концерт – Трэвис Скотт. Хотя у меня на родине популярнее всего фанк. Его слушают и простые дети на улицах, и состоятельные слои общества», — сказал Вандерсон корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Интервью с Вандерсоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.