Бензема: Винисиус внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (2:1). В этой встрече 31-летний француз открыл счёт на 60-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора.

«Мы знали, что «Аякс» умеет играть в футбол, а перед ответным матчем знаем о сопернике ещё больше. Добились в Амстердаме отличного результата.

Мне нравится играть с Винисиусом Жуниором. Парень внимательно слушает мои советы и трудится в поте лица. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Реалом» и «Аяксом» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.