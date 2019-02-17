Источник: Гранат вернётся в «Динамо»

Защитники «Рубина» Владимир Гранат и Игорь Калинин в ближайшее время перейдут в московское «Динамо». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, трансферы игроков стали возможны благодаря смене руководства в «Динамо». Напомним, что несколько дней назад банк ВТБ выкупил клуб у спортивного общества «Динамо».

Ранее Гранат согласился на снижение зарплаты в «Рубине» с € 1,5 до 600 тыс., но она всё равно осталась одной из самых больших в команде.

31-летний Гранат ранее уже выступал в составе «Динамо» с 2005 по 2015 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах (10 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. На счету 23-летнего Калинина один забитый мяч и две голевые передачи в трёх матчах.