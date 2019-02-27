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Икарди может пропустить Кубок Америки

Икарди может пропустить Кубок Америки
Футбол / Южная Америка

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может пропустить Кубок Америки, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не уверен в физических кондициях 26-летнего форварда. Также специалиста смущает ситуация вокруг нового контракта Икарди с «Интером». Сообщается, что сегодня, 27 февраля, специалист свяжется с Икарди по телефону, чтобы обсудить физическое состояние футболиста.

Ранее сообщалось, что Икарди испытывает боли в колене, в связи с чем ему может понадобиться операция. Икарди пройдёт дополнительное обследование 7 марта. До этого времени Мауро будет заниматься восстановительным процессом.

Кубок Америки стартует в Бразили 14 июня. Помимо американских национальных команд участие в турнире примут сборные Японии и Катара.

Жену Икарди не устроили детали нового контракта форварда с «Интером»
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