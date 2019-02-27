Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на «класико»

Сегодня в ответном поединке полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры не выделяют номинального фаворита, однако предлагают повышенные коэффициенты на данный матч. Так, букмекер bwin предлагает поставить на то, что «Реал» выиграет встречу и в матче при этом будет забито не более 4 мячей (тотал больше 3,5). Подобное предложение выглядит довольно примечательно и оценивается по повышенному коэффициенту 6.25. Стоит отметить, что компания вернёт проигрыш по первой ставке новым игрокам в том случае, если первое пари не сыграет.



В первом матче «Барселоне» не удалось добиться позитивного результата. Лидер каталонцев Лионель Месси появился на поле после перерыва, но и ему не удалось продемонстрировать привычный уровень. У «сливочных» есть небольшое преимущество перед домашней встречей после результативной ничьей на выезде со счётом 1:1.



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