Ривалдо: в матче с «Барселоной» на месте Солари поставил бы на Бэйла

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо заявил, что на месте главного тренера «Реала» Сантьяго Солари включил бы в стартовый состав на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с каталонским клубом форварда Гарета Бэйла. Встреча состоится сегодня, 27 февраля.

«Думаю, Бэйл чем-то расстроен. Но его цель — вернуться в стартовый состав. Он вышел на замену и забил дважды. Конечно, он не может быть доволен ролью запасного.

У каждого великого игрока были моменты разочарования. В такие моменты не хочется праздновать голы. Не нужно забывать, что футболисты тоже люди, иногда сложно скрыть эмоции.

Бэйл — большой игрок, умеющий приносить результат, что доказал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, забив потрясающий гол. Я бы советовал Солари поставить на него в матче с «Барселоной», выпустив в стартовом составе. Выход в финал очень важен фанатам и игрокам «Реала», — приводит слова Ривалдо Daily Express.

«Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча «Реал» — «Барселона». Встреча начнётся в 23:00 мск.