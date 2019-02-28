Бердыев: вполне возможно, что Давиташвили ещё вернётся в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед возобновлением чемпионата России рассказал о состоянии команды и ситуации с грузинским полузащитником Зурико Давиташвили, который после сборов с казанцами покинул клуб.

«Есть проблемы, травмированные есть, но мы надеемся, что к игре с «Ахматом» они подойдут к составу. Мы комплектовались, исходя из наших возможностей. У тех, кого мы приобрели, есть желание играть – это самое важное. Думаю, они вольются в коллектив как уверенные игроки, им нужно время на адаптацию. В плане физики у нас нет проблем, а во взаимодействиях есть. Сыгранности с новыми игроками пока нет, но со временем, думаю, всё наладится. На них у нас есть ставка.

Ситуация с Давиташвили? Есть проблемы больше с родителями Зурико, а что касается агента и клуба, то мы идём навстречу парню. Видимо, там есть какие-то предложения. Может быть, что-то ещё изменится. Вполне возможно, что он ещё вернётся», — цитирует Бердыева «Бизнес online».