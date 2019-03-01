«Лион» в ½ финала Кубка Франции встретится с «Ренном»

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Франции, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны. По её итогам «Лион» встретится с «Ренном», а «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Витре» — «Нант». Матч состоится 6 марта.

Напомним, в ¼ финала «Лион» нанёс поражение «Кану» (3:1), «ПСЖ разгромил «Дижон» (3:0), а «Ренн» обыграл «Орлеан» (2:0).

Полуфинальные игры запланированы на 2 и 3 апреля.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ». В решающем матче в мае прошлого года парижане со счётом 2:0 обыграли «Ле-Эрбье». «ПСЖ» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции (12). Кроме того, парижский клуб становился обладателем трофея последние четыре сезона (2015, 2016, 2017, 2018).