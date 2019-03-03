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Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Счёт на 30-й минуте открыл Альваро Мората, которому ассистировал Диего Годин. Через три минуты Мората удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Коке. В середине второго тайма Коке был удалён, но «Атлетико» сумел довести матч до победы.

После матча «Атлетико», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков. «Реал Сосьедад» (35) остался на 8-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Мората – 30, 0:2 – Мората – 33
Удаления: нет – Коке, 62
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