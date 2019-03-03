Мастерский удар Хоакина — в видеообзоре матча «Бетис» — «Хетафе»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Бетис» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра.

На 20-й минуте счёт открыл Леандро Кабрера, точно пробивший головой после навеса Франсиско Портильо. В концовке первого тайма преимущество гостей удвоил Хайме Мата, уверенно реализовавший выход один на один с голкипером. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хорхе Молина. Во втором тайме гол престижа в составе «Бетиса» забил Хоакин Санчес, отличившийся после паса Вилльяма Карвалью.

После матча «Хетафе», набрав 42 очка, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (36) остался на седьмом месте.



В следующем туре «Хетафе» на своём поле сыграет с «Уэской». Матч состоится 9 марта. «Бетису» предстоит выездная игра с «Сельтой», которая пройдёт 10 марта.