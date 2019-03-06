Тен Хаг: «Аякс» намерен выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы определённо заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером.

Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы всё ещё продолжаем бороться за три трофея — и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьёвку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники — большие клубы. Но и «Реал» тоже был таким», — приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.