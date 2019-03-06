Барриос: всё больше привыкаю к российскому футболу, готов к холодам

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Знаю, что «Вильярреал» – хорошая команда. Как и всякая испанская команда, она любит и умеет играть в футбол. Там выступает мой партнёр по сборной Колумбии. «Вильярреал» силён во многом, например, очень хорошо играют в воздухе. Мы должны лишить соперника пространства и завладеть инициативой, показать всё, на что способны.



Где лучше начинать, дома или на выезде? Для меня важнее играть дома. Если мы создадим комфортное преимущество, то сможем играть по счёту в гостях. Мы должны завтра показать достойный результат. Надо все 90 минут сохранять концентрацию. Играть с умом, терпеть и биться за пространство на поле.



Как проходит адаптация в «Зените»? Каждый день я всё больше привыкаю к городу, российскому футболу и требованию клуба. Утром просыпаюсь, иду на тренировку и стараюсь выкладываться каждый день на сто процентов. Пока у меня всё хорошо.



Какие ощущения от игры на снегу? Я готов к холодам. Стараюсь всегда быть на позитиве и получать полезный опыт. Безусловно, что это новый опыт для меня, но интересный. Пытаюсь наслаждаться происходящим. Мне помогает то, что я тут со своей семьёй. Стараюсь всегда тепло одеваться, когда выхожу погулять по городу. На тренировках тоже утепляюсь.



Есть ли какая-то особенность в играх с командами типа «Фенербахче» и «Вильярреала», которые находятся внизу в своих чемпионатах? Вне зависимости от того, как команды играют в своих лигах, все участники Лиги Европы хотят побеждать в этом турнире. Надо думать не о турнирном положении соперника, а о своей игре. «Вильярреал» постарается выиграть завтра, а наша задача — сыграть как в финале», — передаёт слова Барриоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.