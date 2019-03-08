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Ф. Невилл: Рашфорд может быть настолько же хорош, как и Мбаппе

Ф. Невилл: Рашфорд может быть настолько же хорош, как и Мбаппе
Футбол / Англия

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде.

«Я уже говорил несколько месяцев назад, что Рашфорд может быть настолько же хорош, как и Мбаппе. Маркус — особенный игрок. Он уже достиг мирового уровня. Сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» очень повезло, что у них есть такой футболист.

Рашфорд становится всё лучше и лучше. Для него нет предела. То, что он пережил под руководством Жозе Моуринью в плане смены позиций и дисциплины, очень помогло ему в долгосрочной перспективе», — приводит слова Невилла talkSPORT.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Маркус забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах. В Лиге чемпионов 21-летний форвард записал в актив 2 мяча в 8 встречах.

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