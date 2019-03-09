Гол Инуи, оставившего вратаря в дураках, — в обзоре игры «Алавес» — «Эйбар»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 1:1.



На 58-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Такаси Инуи, обманувший вратаря хитрым движением и отправивший мяч в пустые ворота. Ответный гол на свой счёт на 71-й минуте записал нападающий «Эйбара» Марк Кардона. Таким образом, «Алавес» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей.



«Алавес» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (35 очков) поднялся на десятое место в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 60 очков в 26 матчах.