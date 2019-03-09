Левандовски возглавил список лучших иностранных бомбардиров Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом», который в настоящий момент проходит на «Альянц-Арене» в Мюнхене. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Как сообщает пресс-служба «Баварии» в «Твиттере», этот гол стал для польского форварда 196-м в чемпионате Германии. По этому показателю Левандовски обошёл перуанского нападающего «Вердера» Клаудио Писарро, на счету которого 195 мячей в Бундеслиге. При этом поляку для достижения данной отметки понадобился 281 матч, в то время как его конкурент провёл 466 встреч.



Левандовски выступает в Германии с 2010 года. Первые четыре года он провёл в дортмундской «Боруссии», после чего в 2014 году перешёл в «Баварию».

Источник: Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией»