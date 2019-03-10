Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар — Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пойет: несправедливо требовать от Бэйла стать новым Роналду

Пойет: несправедливо требовать от Бэйла стать новым Роналду
Футбол / Испания

Бывший главный тренер «Бордо» Густаво Пойет поделился мнением о ситуации нападающего Гарета Бэйла в мадридском «Реале».

«Основная проблема Гарета заключается в том, что он играет за «Реал». Как только Криштиану ушёл в «Ювентус», все захотели, чтобы Бэйл стал новым Роналду. Но он не может этого сделать, он Гарет Бэйл.

В «Реале» ожидали, что кто-то будет выполнять работу, которую делал Криштиану, но никто в мире на это не способен! Нельзя купить игрока, похожего на Роналду. Это несправедливо по отношению к Бэйлу.

Гарет всё ещё тот игрок, который забил в финале Кубка Испании, когда пробежал 60 метров, чтобы стать автором победного гола. Он всё ещё тот игрок, который забил ударом через себя в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Пойета Goal.

Стали известны трансферные планы «Реала» на лето
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент