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Дубли Фирмино и Мане принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Бёрнли»

Дубли Фирмино и Мане принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Бёрнли»
Футбол / Англия

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отличившийся на 6-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. До перерыва хозяев вывел вперёд форвард Садио Мане. На 67-й минуте Фирмино оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл нападающий гостей Йоханн Гудмундссон. Спустя две минуты Мане забил свой второй гол в матче.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла девяти встреч. Ранее команда Юргена Клоппа одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью. «Бёрнли» потерпел третье поражение кряду.

Турнирная таблица АПЛ

1. «Манчестер Сити» — 74

2. «Ливерпуль» — 73

3. «Тоттенхэм Хотспур» — 61

4. «Манчестер Юнайтед» — 58 (одна игра в запасе)

17. «Бёрнли» — 30.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
4 : 2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Вествуд – 6, 1:1 – Фирмино – 19, 2:1 – Мане – 29, 3:1 – Фирмино – 67, 3:2 – Гудмундссон – 90+1, 4:2 – Мане – 90+3
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