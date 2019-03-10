Дубли Фирмино и Мане принесли «Ливерпулю» победу в матче с «Бёрнли»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отличившийся на 6-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. До перерыва хозяев вывел вперёд форвард Садио Мане. На 67-й минуте Фирмино оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл нападающий гостей Йоханн Гудмундссон. Спустя две минуты Мане забил свой второй гол в матче.
Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла девяти встреч. Ранее команда Юргена Клоппа одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью. «Бёрнли» потерпел третье поражение кряду.
Турнирная таблица АПЛ
1. «Манчестер Сити» — 74
2. «Ливерпуль» — 73
3. «Тоттенхэм Хотспур» — 61
4. «Манчестер Юнайтед» — 58 (одна игра в запасе)
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17. «Бёрнли» — 30.