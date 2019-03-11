СМИ: Гвардиола сообщил друзьям, что хочет подписать новый контракт с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов провести в своём нынешнем клубе следующие четыре года. Как сообщает The Telegraph, испанский специалист сообщил своим друзьям, что открыт к идее подписать новый контракт с «горожанами» — до 2023 года. Таким образом, он продлит своё пребывание в стане «Манчестер Сити» до семи лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители «Ювентуса» провели уже две встречи с агентом испанского специалиста, но сам Гвардиола назвал подобный сценарий невозможным.



Издание отмечает, что владельцы «Манчестер Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе на целое десятилетие. Действующее соглашение испанца с английской командой рассчитано до лета 2021 года.