«Барселона» — «Лион»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес.

«Лион»: Лопеш, Марсал, Денайер, Марсело, Дюбуа, Н’Домбеле, Тусар, Менди, Фекир, Депай, Дембеле.

Первый матч, проходивший во Франции, завершился со счётом 0:0.

Напомним, ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов уже пробились «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Порту» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Аякс» (Нидерланды).