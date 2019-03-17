FARE: приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Погребняка про темнокожих

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) отреагировала на заявления представителей Российского футбольного союза (РФС), которые сказали, что в ближайшее время рассмотрят высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

«Приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Павла Погребняка, который считает, что «смешно видеть темнокожих игроков в сборной России», — говорится в сообщении FARE в «Твиттере».

Ранее заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил «Чемпионату», что Погребняка могут дисквалифицировать за слова о темнокожих футболистах.

Павел позже прокомментировал своё высказывание, заявив, что ничего не имеет против темнокожих игроков.