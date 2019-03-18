Фабиньо: Фирмино сыграл важную роль в моём переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о роли нападающего Роберто Фирмино в его переходе в английский клуб из «Монако» летом

прошлого года.



«Бобби сыграл важную роль в моём переходе. Перед тем как перебраться в «Ливерпуль», я говорил с ним о клубе, городе и районах, где лучше жить. Всегда здорово, когда при переходе в новую команду рядом с тобой есть соотечественники, так что наша дружба была очень важным аспектом», — цитирует Фабиньо Liverpool Echo со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, трансфер Фабиньо обошёлся «Ливерпулю» в € 45 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.