Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.

«Не могу назвать себя счастливым в «Баварии». Я упорно работаю на тренировках, но мне не дают играть. Думаю о том, что будет лучше для развития. Хотел бы играть больше. Возможно, в другом клубе мне позволят это сделать», — приводит слова Саншеша Kicker.

В текущем сезоне Саншеш принял участие в 21 матче во всех турнирах. В 2019 году португалец лишь пять раз выходил на замену. В 2019 году он больше всего провёл времени на поле в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:0). В той встрече Саншеш отыграл 16 минут.

В чемпионате Германии «Бавария» ведёт борьбу за чемпионство с дортмундской «Боруссией». Команды набрали по 60 очков в 26 турах.